Rusya maçına giden Finli taraftarlarda Kovid-19 artışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya maçına giden Finli taraftarlarda Kovid-19 artışı

Rusya maçına giden Finli taraftarlarda Kovid-19 artışı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Avrupa Şampiyonası kapsamında 16 Haziran'daki Finlandiya – Rusya maçı için St. Petersburg kentine giden yüzlerce taraftarda Kovid-19 salgını baş gösterdi.

Avrupa Şampiyonası kapsamında 16 Haziran'daki FinlandiyaRusya maçı için St. Petersburg kentine giden yüzlerce taraftarda Kovid-19 salgını baş gösterdi.  Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nün 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, St. Petersburg'dan geri dönenlerde Kovid-19 salgınının baş gösterdiğini ve şimdiden yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 olduğunu belirtti.   

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden Sağlık Güvenliği Direktörü Mika Salminen 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Finlandiya – Rusya maçı için St Petersburg'a giden Finli taraftarları uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Direktör Salminen, Rusya'nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentinde Kovid-19 vaka sayılarında yüksek artış yaşandığına değinerek Rusya'ya gereksiz seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

SALGIN, ST. PETERSBURG'DAKİ RESTORANDAN KAYNAKLANDI

Maçtan dönen taraftarlarda Kovid-19 vakalarının artarak yaklaşık 100'e ulaşması sebebiyle 26 Haziran'da bir uyarı daha yapan Finli sağlık yetkilileri, maçtan dönenlerin kendilerini mutlaka karantina altına almasını istedi. Finli yetkililer, "Fin turistlerin bazı korona enfeksiyonlarının izi St. Petersburg'daki Alpenhaus Restoranı'a kadar izlendi. Burayı ziyaret eden turistlerin özel dikkat göstermeleri tavsiye edilir" dedi.


Rusya maçına giden Finli taraftarlarda Kovid-19 artışı
Rusya maçına giden Finli taraftarlarda Kovid-19 artışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya maçına giden Finli taraftarlarda Kovid-19 artışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:10:51. #1.14#

title