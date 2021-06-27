Rusya maçına giden Finli taraftarlarda Kovid-19 artışı

Avrupa Şampiyonası kapsamında 16 Haziran'daki Finlandiya – Rusya maçı için St. Petersburg kentine giden yüzlerce taraftarda Kovid-19 salgını baş gösterdi.

Avrupa Şampiyonası kapsamında 16 Haziran'daki Finlandiya – Rusya maçı için St. Petersburg kentine giden yüzlerce taraftarda Kovid-19 salgını baş gösterdi. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nün 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, St. Petersburg'dan geri dönenlerde Kovid-19 salgınının baş gösterdiğini ve şimdiden yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 olduğunu belirtti.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden Sağlık Güvenliği Direktörü Mika Salminen 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Finlandiya – Rusya maçı için St Petersburg'a giden Finli taraftarları uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Direktör Salminen, Rusya'nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentinde Kovid-19 vaka sayılarında yüksek artış yaşandığına değinerek Rusya'ya gereksiz seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

SALGIN, ST. PETERSBURG'DAKİ RESTORANDAN KAYNAKLANDI

Maçtan dönen taraftarlarda Kovid-19 vakalarının artarak yaklaşık 100'e ulaşması sebebiyle 26 Haziran'da bir uyarı daha yapan Finli sağlık yetkilileri, maçtan dönenlerin kendilerini mutlaka karantina altına almasını istedi. Finli yetkililer, "Fin turistlerin bazı korona enfeksiyonlarının izi St. Petersburg'daki Alpenhaus Restoranı'a kadar izlendi. Burayı ziyaret eden turistlerin özel dikkat göstermeleri tavsiye edilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı