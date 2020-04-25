Rusya ile Almanya'dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı
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Almanya, Mersin, Rusya, Adana, 3. Sayfa, Haber

Rusya ile Almanya'dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı

Rusya ile Almanya'dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı 2 gün içerisinde Rusya ile Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantina altına alındı.

25.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:40
Rusya ile Almanya'dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı

Rusya ile Almanya'dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı

ADANA - 2 gün içerisinde Rusya ile Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Rusya ile Almanya'dan havayoluyla Adana'ya getirilen 527 kişiden 362'si Adana Valiliği ve Adana AFAD koordinesinde havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK yurduna götürüldü. Almanya'dan gelen 165 kişiyse yine otobüslerle Mersin'deki KYK yurtlarında 14 gün boyunca misafir edilmek üzere gönderildi.

Rusya ile Almanya'dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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