Rusya Devlet Başkanı Putin, yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Rusya Devlet Başkanı Putin, yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girdi. Karantina nedeniyle bu hafta yapılacak tüm toplantılara video konferans yöntemiyle katılacağını ifade eden Putin, en son Kremlin Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

TOPLANTILARA VİDEO KONFERANS YOLUYLA KATILACAK

Putin, bundan dolayı bu hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ve KGAÖ ile ŞİÖ Devlet Başkanları Ortak Toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.

"ETRAFIMDA BİRÇOK İNSAN HASTA"

Dün Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yapmıştı.

Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevremde bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı

EN SON SURİYE DEVLET BAŞKANI ESAD İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kremlin Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Esad'ın muhaliflerle yaptığı görüşmelerin önemli olduğuna işaret eden Putin, "Bu sürecin devam edeceğini umuyorum. Yalnızca Suriye'deki tüm güçlerin bir araya gelmesi, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına ve kalkınmaya başlamasına izin verecektir" demişti.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün terörden arındırıldığını savunan Putin, "Teröristlere önemli zararlar verildi. Sizin liderliğinizdeki Suriye hükümeti bölgenin yüzde 90'ını kontrol ediyor. Bana göre asıl sorun, yabancı silahlı kuvvetlerin Birleşmiş Milletler kararı olmadan, sizin onayınız olmadan, uluslararası hukuka açıkça aykırı şekilde, ülkenin Suriye'nin belirli bölgelerinde bulunmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya Devlet Başkanı Putin, yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
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