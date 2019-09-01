Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması

01.09.2019 14:38

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programının konuğu oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu programda Lavrov'a "Suriye'de ortak Amerikan-Türk güvenli bölgesi kurulacağına dair haberler Moskova'yı rahatsız etmiyor mu?" sorusu yöneltildi.

Rus bakanın, Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak bir şekilde kurmayı planladığı 'güvenli bölge' hakkındaki soruya yanıtı şöyle oldu:

"Burası, Suriye'nin farklı bir bölümü, kuzeydoğu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın orada güvenlik çıkarlarını temin etmek istediğini söyledi. Devlet Başkanı Putin, bu çıkarları kesinlikle meşru bulduğumuzu ve ilk olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören bu mutabakatın başarıyla ulaşmasını desteklediğimizi doğruladı."

"KENDİ HAREKAT PLANIMIZI DEVREYE SOKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Harp Okulları Diploma Töreninde ABD ile kurulması planlanan güvenli bölge konusunda açıklamada bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız. Türkiye olarak güvenli bölge oluşturma isteğimizi dile getirdik. Herkes bu teklifi olumlu görmüş olsa da o dönem kimse hayata geçirmedi. Şimdi bunu tekrar konuşuyoruz. Bizim söylediklerimizle ABD'nin ifade ettiği makasın çok açık olduğunu görüyoruz. Gerçi müşterek harekat merkezinin kurulması gibi olumlu gelişmeler var. Ancak biz doğrudan kendi askerlerimizin kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz.

Sadece burayı sadece güvenli bölge haline getirmeyeceğiz, burada inşa edeceğimiz yerleşim alanlarıyla Suriyeli vatandaşlarımızı ülkelerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

3 hafta sonra ABD'de bulunacağımız temaslar son fırsattır. Tatmin edici adımlar atılmazsa orada kendi işimize bakmaktan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare gözükmüyor."