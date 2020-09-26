Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün

Rusya'da ikinci koronavirüs aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor'un Genel Müdürü Rinat Maksyutov, bağışıklık sisteminin belirli özelliklere sahip olması ve hastalığın ağır geçirilmesi durumunda ömür boyu bağışıklığın mümkün olabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artarken, Rusya'dan umut veren bir açıklama geldi. Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Enstitüsü Vektor'un Genel Müdürü Rinat Maksyutov, bazı koşullarda Kovid-19'a karşı hayat boyu bağışıklık kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.

İLK AŞIDAN 14 GÜN SONRA ANTİKORLAR GELİŞMEYE BAŞLIYOR

Maksyutov, "Bağışıklık sisteminin belirli özelliklere sahip olması ve hastalığın ağır geçirilmesi durumunda ömür boyu bağışıklığın oluşabileceğini öngörebilirim" diye konuştu.

Vektör Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıyla ilgili de bilgi veren Maksyutov, Kovid-19'a karşı antikorların ilk aşıdan 14 gün sonra gelişmeye başladığını, ancak korumaya yeterli olacak titrenin ikinci aşıdan sonra geliştiğini, iki aşının arasındaki sürenin 21 gün olduğunu vurguladı.

İKİ AŞI PİYASAYA SÜRÜLECEK

Vektor Enstitüsü'nün koronavirüsü önleyen iki aşıyı piyasaya sürmeyi planladığını belirten Maksyutov, sivil vatandaşların yararlanacağı aşıların daha önce geliştirilen 6 teknolojik platform arasından seçildiğini sözlerine ekledi.

KLİNİK DENEMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Diğer yandan Rusya Halk Sağlığı Denetim Ajansı Rospotrebnadzor'un Başkanı Anna Popova, Vektor Enstitüsü'nün geliştirdiği aşıda klinik denemeler aşamasının sonuna gelindiğini, denemelerin başarılı olduğunu, aşının uygulandığı gönüllülerde gerekli antikor titresinin oluştuğunu, ateş yükselmesi ya da buna benzer yan etkilerin görülmediğini açıklamıştı.

DÜNYA GENELİNDE 996 BİN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 996 binden fazla insan hayatını kaybetti, 33 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı.