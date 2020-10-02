Rusya'dan "Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz" mesajı
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Rusya'dan "Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz" mesajı

02.10.2020 00:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:50
Rusya'dan

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz." dedi.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi ekim ayı dönem başkanlığını devraldı. Rus Büyükelçi Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA muhabirinin Rusya'nın uluslararası hukuka ve BM Genel Kurulu kararına göre Ermenistan'a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme çağrısı yapıp yapmayacağı sorusuna Nebenzia şu yanıtı verdi:

"Dağlık Karabağ'daki sorun bizim için büyük bir endişe kaynağı ve endişemiz sınırımıza çok yakın olduğu için değil Moskova'nın her iki ülkeyle de özel ilişkileri olduğu için. Yaşananlara üzülüyoruz. Ağır bedeller ve ağır can kayıplarının olduğu büyük ölçekli askeri çatışmanın ortasında BM Genel Kurulu kararının tam olarak uygulanmasını bekleyemezsin."

Dağlık Karabağ sorununun yıllardır görüşüldüğünü ve kabul edilmeye çok yakın tekliflerin kabul görmediğini belirten Nebenzia, "Her şeyden önce yapılması gereken çatışmayı derhal durdurmak ve müzakerelere dönmek. Biz ara buluculuk teklif ettik. Dışişleri Bakanı Lavrov da taraflara Moskova'da görüşmeyi teklif etti" dedi.

Krizin "Türkiye ve Rusya'yı farklı tarafları destekleyen ülkeler olarak karşı karşıya getirdiği" yönünde bir soruya ise Nebenzia şöyle cevap verdi:

"Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği durdurmasını destekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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