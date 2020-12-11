Rusya'dan, Baltık ve Beyaz Deniz'de seyir füzeleri ile tatbikat
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Rusya'dan, Baltık ve Beyaz Deniz'de seyir füzeleri ile tatbikat

11.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:51

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde ve Beyaz Deniz'de yapılan tatbikatlar ile ilgili bilgiler paylaşarak, tatbikatta denizden fırlatılan roketler ile seyir füzelerinin imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde ve Beyaz Deniz'de yapılan tatbikatlar ile ilgili bilgiler paylaşarak, tatbikatta denizden fırlatılan roketler ile seyir füzelerinin imha edildiğini açıkladı.

Son günlerde balistik ve seyir füzeleri ile tatbikatlarını arttıran Rusya, bu kez de Baltık Denizi ve Beyaz Deniz'de tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Baltık Denizi'nde yapılan tatbikat ile ilgili bilgiler paylaşarak, Proje 20385'in öncüsü olan "Thundering" savaş gemisinden Poliment-Redut füzeleri ile atışlar yapıldığını duyurdu. Su-57 tipi avcı uçağında kullanılan hipersonik füze Kinjal ile eşdeğer olduğu belirtilen Poliment - Redut füzeleri ile Baltık Denizi üzerinden fırlatılan seyir füzelerinin vurulduğu ifade edilirken aynı zamanda geminin uçaksavar sistemi olan AK-190 ve AK-630 ile atışlar yapıldığı da aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı aynı zamanda Beyaz Deniz'de, Proje 22350 Fırkateyni Amiral Gorshkov üzerindeki Zirkon hipersonik füze sistemiyle de tatbikat yapıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en çok övündüğü Zirkon füze sistemi ile yapılan tatbikatın da başarıyla tamamlandığı belirtildi. - MOSKOVA

Rusya'dan, Baltık ve Beyaz Deniz'de seyir füzeleri ile tatbikat
Rusya'dan, Baltık ve Beyaz Deniz'de seyir füzeleri ile tatbikat
Rusya'dan, Baltık ve Beyaz Deniz'de seyir füzeleri ile tatbikat
Rusya'dan, Baltık ve Beyaz Deniz'de seyir füzeleri ile tatbikat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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