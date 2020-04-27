Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken Rusya'da vaka sayısı 6 bin 198 artarak 87 bin 147'ye yükseldi. Böylelikle Rusya vaka sayısında, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geride bıraktı. Öte yandan ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve İran da vaka sayısında Çin'i geride bırakan ülkeler konumunda.

Rusya Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son rakamları paylaştı. Ülkede son 24 saatte 6 bin 198 yeni vaka tespit edilirken 50 kişi de salgın sebebiyle yaşamını yitirdi. RUSYA, VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİ Rusya'da baka sayısı 6 bini aşkın artışla toplamda 87 bin 147'ye ulaştı. Rusya bu vaka sayısıyla 82 bin 830 vakası bulunan Çin'i geride bırakmış oldu. Öte yandan Rusya'da toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 794 olarak kaydedildi. 9 ÜLKEDEKİ VAKA SAYISI ÇİN'DEN FAZLA Öte yandan 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline dönüşen yeni tip koronavirüs salgınında 9 ülke virüsün ana kaynağı olan Çin'i vaka sayısında geride bıraktı. Bu ülkeler, ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye, İran ve Rusya şeklinde sıralanıyor.