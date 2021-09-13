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Son dakika haberi! Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu Rusya'da dün akşam saatlerinde 16 kişiyi taşıyan ve sert iniş yapması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği L-410 tipi uçağın karakutusu bulundu.

- Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu

MOSKOVA - Rusya'da dün akşam saatlerinde 16 kişiyi taşıyan ve sert iniş yapması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği L-410 tipi uçağın karakutusu bulundu. Karakutu incelenmek üzere olay yerinden alınırken, pilotun yaşadığı şoku atlatamadığı ve ifade veremediği öğrenildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde dün akşam motorlarının alev alması nedeniyle sert iniş yaparak 4 kişinin ölümüne yol açan L-410 tipi uçağın enkazında incelemeler sürüyor. Uçağın içerisindeki yolcu ve mürettebatın çıkarılmasının ardından teknik ekip gece saatlerinde çevrede önlem aldı. Sabah saatlerinde uçağın karakutusuna ulaşıldığı açıklanırken, hurdaya dönen uçağın bir kısmının suyun içinde, bir kısmının da nehir dışında kaldığı görüldü. Karakutu incelenmek üzere helikopterle olay yerinden alınırken, kazadan sağ kurtulan pilotun yaşadığı şoku atlatamadığı ve ifade veremediği öğrenildi. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında durumu iyi olan yolcuların ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İrkutsk kentinde 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağının motoru havadayken alev almış, uçak ormanlık alana sert iniş yapmıştı. Olayda 2'si mürettebat ve 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberi! Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu

Son dakika haberi! Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu

Son dakika haberi! Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu

Son dakika haberi! Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu
İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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