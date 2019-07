- Rusya'da sel nedeniyle can kayıpları artıyor

MOSKOVA - Rusya'da etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 5'i, yaralı sayısı 300'ü aştı.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 gün önce başlayan sel baskınlarının faturası artmaya devam ediyor. Şehrin ortasından geçen Tulun nehrinin taşması nedeniyle ilk gün 2 kişi can verdi, çok sayıda ev sular altında kaldı. Binlerce kişi sel sularında mahsur kaldı. Günler geçtikçe yağışların şiddeti düşmeyince bilanço arttı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 5'e ulaştığı, 33'ü çocuk 351 kişinin yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Sel felaketi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla sel mağdurları için 662 milyon rublelik bütçe ayrıldığı öğrenilirken, şu ana kadar şehre bağlı 48 köyün selden etkilendiği, 12 köprünün yıkıldığı 5 binden fazla evin sular altında kaldığı bazı evlerin ise nehir suları tarafından sürüklendiği öğrenildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgedeki güvenli noktalara geçici çadır kentler kurulurken, temiz su ve yiyecek sevkiyatının yanı sıra bol bol gıda ve giysi gönderildi. Bölgede tedbirlerin devam ettiği yağışların ise birkaç gün daha şiddetini daha da arttırarak devam ettireceği öğrenildi.

Kaynak: İHA