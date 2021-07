Rusya'da salgında art arda üçüncü günde rekor

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 672 kişi hayatını kaybederken, günlük ölüm sayısı art arda üçüncü gün rekor kırdı.

Delta Plus mutasyonunun sıçradığı Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede korona virüs nedeniyle 672 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, bu sayının 1 günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu kaydedildi. Böylelikle günlük ölüm sayısı 3 gün art arda rekor kırarken, son verilerle toplam can kaybı da 135 bin 886'ya ulaştı.

Rusya'da dün 669 ölüm kayda geçmiş, ondan önceki gün ise 652 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

GÜNLÜK VAKA 21 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Rusya'da günlük vaka sayısında da düne göre yükseliş yaşanırken, 17 Ocak tarihinden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Dün 21 bin 42 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, son 24 saatte 23 bin 543 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı. Toplam vaka sayısının 5 milyon 538 bin 142'ye yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 16 bin 928, toplam iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 17 bin 321 olarak açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı