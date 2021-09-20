Rusya'daki üniversitede 8 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada! Saldırgan, 'Elimde silah var, istediğimi yaparım' diye paylaşım yapmış - Haberler
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Rusya'daki üniversitede 8 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Rusya'daki Perm Üniversitesi'de 8 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 18 yaşındaki bir gencin düzenlendiği iddia edilen saldırının görüntülerinde gencin elindeki tüfekle kampüse giriş yaptığı ve öğrencilerin canlarını kurtarmak için camlardan atladığı görülüyor. Gencin, saldırı öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, "Elimde silahlar var istediğimi yapabilirim" sözleri dikkat çekti.

Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu 8 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Saldırganın 18 yaşındaki Timur Bekmansurov olduğu ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ELİNDE TÜFEKLE KAMPÜSE GİRDİ

Öte yandan saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bekmansurov'un elindeki tüfekle kampüse girdiği ve öğrencilerin paniklediği görülüyor. Başka bir görüntüde ise öğrencilerin camlardan atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

"HEP ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜM"

Bekmansurov'un saldırıdan hemen önce paylaştığı bir sosyal medya gönderisinde, atış ruhsatı ve silah alma sürecini anlattığı dikkat çekti. Paylaşımında, "Kendimi ne kadar uzun süredir tanıyorsam, hep ölümü düşündüm. Facebook paylaşımında"15 yıl önce silahlarla tanıştım. Artık onlarla iyice haşır neşirim, istediğimi yapabilirim. Elimde ne tuttum önemli değil, bomba da bıçak da olabilir. Planımdan sonuçlarını gördüğüm için vazgeçemeye çalışıyorum" dediği öğrenildi.

Rusya'daki üniversitede 8 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada! Saldırgan, 'Elimde silah var, istediğimi yaparım' diye paylaşım yapmış

Rusya'daki üniversitede 8 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada! Saldırgan,
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Rusya'da Perm Üniversitesi'ne silahlı saldırı! 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son Dakika: Rusya'da Perm Üniversitesi'ne silahlı saldırı! 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Haber: Rusya'daki üniversitede 8 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada! Saldırgan, 'Elimde silah var, istediğimi yaparım' diye paylaşım yapmış - Haberler
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