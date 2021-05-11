Rusya'da okula silahlı saldırı: 7'si çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti
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BBC

Rusya'da okula silahlı saldırı: 7'si çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da okula silahlı saldırı: 7'si çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti
BBC - Haberler | Dünya

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaşamlarını yitirenlerden yedisinin çocuk, birinin öğretmen olduğu açıklandı.

Çok sayıda kişi yaralnırken, yaralı altı çocuğun durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.

Bazı öğrenciler saldırı sırasında panik içinde pencereden atladı.

Güvenlik güçleri, saldırı sonrası okulda operasyon düzenledi.

Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 19 yaşındaki eski bir öğrenci gözaltına alındı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, daha önce Rus medyasında yayımlanan bazı haberlerin aksine şüphelinin yalnız hareket ettiğini açıkladı.

Polis nedeni bilinmeyen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

'Felaket ve trajedi'

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov da saldırıdan kısa bir süre sonra okula gitti.

Rusya Devlet Televizyonu Rossiya 24'e konuşan Minnikhanov, yaşananları "felaket" ve "trajedi" olarak tanımladı.

12'si öğrenci 16 kişinin hastanede tedavi altında olduklarını söyleyen Minnikhanov, "Terörist gözaltına alındı. 19 yaşında. Silah ruhsatı var" dedi.

Putin'den bireysel silahlanmaya ilişkin yeni düzenleme talimatı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı sonrası Ulusal Muhafız Birliği Şefi Viktor Zolotov'a, bireysel silahlanmayla ilgili acilen yeni düzenlemeler yapılmasına talimatı verdiğini açıkladı.

Putin, saldırıda yakınlarını kaybeden aileler için de bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Rusya'da okula silahlı saldırı: 7'si çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da okula silahlı saldırı: 7'si çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti
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BBC
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