Rusya'da "News Photo Awards. Overcoming COVID" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu
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Rusya'da "News Photo Awards. Overcoming COVID" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

11.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:58
Rusya'da

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "News Photo Awards. Overcoming COVID" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "News Photo Awards. Overcoming COVID" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Rus TASS haber ajansının ilk kez düzenlediği ve AA'nın da jüri üyesi olduğu yarışmanın ödül töreni düzenlendi.

Törene, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yanı sıra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Genel Müdürü Kirill Dmitriyev, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov ve bazı davetliler katıldı.

Yarışmada, İspanyol Haber Ajansı EFE foto muhabiri Brais Lorenzo Couto'nun "Doğum Günü" adlı fotoğrafı Büyük Ödüle (Grand Prix) layık görüldü.

Rus Sputnik haber ajansından İlya Pitalev, "Kutsal Ekmek-Şarap Ayini" eseriyle "En iyi fotoğraf" ödülünü alırken "En iyi seri fotoğraf" ödülü, "Kovid-19'un Merkez Üssü" çalışmasıyla İngiliz South West News Service (SWNS) haber ajansı foto muhabiri Adam Gray'ın oldu.

"Foto muhabirleri, dünyada nelerin yaşandığını anlamaya yardımcı oluyor"

Kremlin Sözcüsü Peskov, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen sene gündeme girdiğini belirterek, "Muhabir ve özellikle de zamanı durduran foto muhabirleri, salgın döneminde dünyada nelerin yaşandığını anlamaya yardımcı oluyor." dedi.

Fotoğrafın özel öneme sahip olduğuna dikkati çeken Peskov, "Bazen bir kare, durumu bir gazetecinin hikayesinden daha iyi hissettirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov da Kovid-19'un dünyayı kötü yönde etkilediğini belirterek "Kovid-19'u henüz yenemedik ancak zafere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

"Fotoğrafların her biri çok etkileyici"

Yarışmanın jüri üyesi AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de yarışmaya gönderdiği mesajda, salgının insanlık tarihinin dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

Öymez, yarışmadaki fotoğrafların son derece kaliteli olduğunu vurgulayarak "Fotoğrafların her biri çok etkileyici ancak ben en iyilerini seçerken daha çok virüse yenildiğimizi gösteren fotoğraflar yerine virüse meydan okuyan enstantaneleri, virüsü yendiğimizi gösteren ya da bu yönde umut veren fotoğrafları seçtim." ifadelerini kullandı.

Salgının fotoğraf endüstrisini olumlu etkilediğine dikkati çeken Öymez, fotoğrafın bir kez daha anı tarihe kaydetme gücünü gösterdiğinin altını çizdi.

İnsanlığın Kovid-19 karşısında çaresiz kaldığına işaret eden Öymez, "Umarım kısa zamanda daha fazla insan kaybetmeden kazanırız. İnsanlığın bu salgından ders çıkarması gerekiyor. Savaşlar, yayılmacı politikalar durmalı, fakir halklar sömürülmemelidir. İnsanlık huzur merkezli, zayıfların ezilmediği bir dünya kurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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