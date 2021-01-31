Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler
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Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler

31.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:39

Rusya'da tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif siyasetçi Alexei Navalny'e destek olmak için bugün Moskova'da eylem düzenleyen Vladimir Putin karşıtı 519 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Rus muhalif Navalny'nin eşi Yulia Navalny'nin de bulunduğu açıklandı. Öte yandan göstericiler Moskova'da bir polis arabasını da ateşe verdi.

Rusya'da geçen haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif siyasetçi Alexei Navalny'ye destek olmak için halk sokağa döküldü. Putin karşıtları, Navalny'nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenlerken polis ve güvenlik güçleri ile arbede yaşandı.

Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler

GERİLİM HER GEÇEN GÜN TIRMANIYOR

Gösterinin izin alınmadan gerçekleştiğini aktaran yetkililer ile göstericiler arasında soğuk havaya rağmen gerilim yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. OVD-Info isimli sivil toplum kuruluşu yaklaşık 519 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Göstericiler Moskova'da bir polis arabasını da ateşe verdi.

Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler

NAVALNY'NİN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ajanslar, Rus muhalif Navalny'nin eşi Yulia Navalny'nin Moskova'daki protesto yürüyüşünde gözaltına alındığını aktardı.

Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler

NE OLMUŞTU?

Zehirlendikten sonra Almanya'ya kaçan Navalny geçen haftalarda Rusya'ya geri dönmüş ve ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Hakkında tutuklama kararı verilen Navalny, parmaklıklar arkasındayken, Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yer almıştı.

Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler
Haber Yorumları (1)
ÖZGÜRSÜN: Tüm diktatörler için yaşasın cehennem
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