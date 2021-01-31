Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler

Rusya'da tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif siyasetçi Alexei Navalny'e destek olmak için bugün Moskova'da eylem düzenleyen Vladimir Putin karşıtı 519 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Rus muhalif Navalny'nin eşi Yulia Navalny'nin de bulunduğu açıklandı. Öte yandan göstericiler Moskova'da bir polis arabasını da ateşe verdi.

Rusya'da geçen haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif siyasetçi Alexei Navalny'ye destek olmak için halk sokağa döküldü. Putin karşıtları, Navalny'nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenlerken polis ve güvenlik güçleri ile arbede yaşandı. GERİLİM HER GEÇEN GÜN TIRMANIYOR Gösterinin izin alınmadan gerçekleştiğini aktaran yetkililer ile göstericiler arasında soğuk havaya rağmen gerilim yaşandı. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. OVD-Info isimli sivil toplum kuruluşu yaklaşık 519 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Göstericiler Moskova'da bir polis arabasını da ateşe verdi. NAVALNY'NİN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI Öte yandan ajanslar, Rus muhalif Navalny'nin eşi Yulia Navalny'nin Moskova'daki protesto yürüyüşünde gözaltına alındığını aktardı.