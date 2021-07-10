Rusya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin hızlandırılması için toplu aşılama merkezleri açılıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin hızlandırılması amacıyla toplu aşılama merkezleri açılıyor.

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin hızlandırılması amacıyla toplu aşılama merkezleri açılıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, haziran başında günlük Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı.

Bunun üzerine Rus yetkililer, devlet ve hizmet sektöründe çalışan vatandaşlara virüse karşı aşılanma zorunluluğu getirilmesi yönünde karar aldı.

Rusya'da toplumsal bağışıklığın sağlanması için halkın yüzde 60'ının aşılanması hedeflense de yeterli katılımın olmaması nedeniyle aşılama sürecinin oldukça yavaş ilerlediği görülüyor.

Yılın başından itibaren kitlesel aşılama sürecinin başladığı ülkede, bugüne dek aşılanan kişi sayısı 23 milyona yükselebildi.

Bu nedenle aşılama sürecinin hızlandırılması amacıyla başta başkent Moskova olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplu aşılama merkezleri açılıyor.

Söz konusu merkezler, aşılamada yüksek kapasiteye sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin başladığı, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda aşılama merkezi açıldı. Rusya'nın en büyük merkezinde, günde yaklaşık 15 bin kişi aşılanabiliyor.

Moskova'da çeşitli amaçlarla kullanılan "Gostinıy Dvor" isimli merkezdeki aşılama noktası da faaliyetlerini sürdürüyor. Burada, günde 6 bin civarında kişi aşı yaptırabiliyor.

Aynı anda onlarca kişinin aşılanabildiği merkezlerde, Moskova'da yaşayan yaklaşık 2 milyon yabancı uyruklu vatandaş belirli bir ücret karşılığında aşı olabiliyor.

AA ekibi, Lujniki Stadyumu ile Gostinıy Dvor'da, vatandaşların aşı yaptırma sürecine tanıklık etti.

Aşı olmak için bu merkezlere gelen vatandaşlar form doldurarak muayene ediliyor.

Vatandaşlar, gerekli kontrollerden geçtikten sonra Rus yapımı iki dozlu "Sputnik V" veya tek dozlu "Sputnik Light" aşılarıyla aşılanabiliyor.

"Aynı anda 50 kişi aşılanabiliyor"

Moskova'daki 121 No'lu Danışma ve Teşhis Polikliniği Başhekimi Andrey Tyajelnikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gostinıy Dvor" aşılama merkezinde, günde yaklaşık 6 bin Rus vatandaşının aşılanabildiğini söyledi.

Bu merkezin hafta sonları da çalıştığını belirten Tyajelnikov, "Burada 50 sağlık uzmanı çalışıyor. Bu da aynı anda 50 kişinin aşılanabildiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"Aşılanmazsam işten çıkarılırım"

Kovid-19'a karşı aşı olanlardan Alena Kuçinskaya, kendini iyi hissettiğini belirterek "Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Aşı, ağrı yapmıyor. Burada her şey güzel şekilde organize edilmiş." dedi.

İş sahibi İvan Karşenko ise kendi isteğiyle aşılanmadığına dikkati çekerek "Çalıştığım şirkette, 15 Temmuz'a kadar aşılanmazsan işten çıkarılırsın denildi. İşimi kaybetmek istemiyorum. Bir şekilde geçinmem gerekiyor. Bu yüzden aşı yaptırdım." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Egor Nazarov, sağlığını güvence altına almak ve eğitime devam etmek için aşılandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan