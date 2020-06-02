Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
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Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya

Rusya'da mutasyon geçirdiği belirlenen ölümcül kene türü keşfedildi. Rus bilim insanlarının ortaya çıkardığı rapora göre, ülkede kene vakaları mevsim normallerinin 428 katı üzerine çıktı.

02.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:28

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Rusya'da kene saldırısı baş gösterdi. Rus bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, ülkede mevsim normallerinin 428 katı üzerinde kene vakası görüldü. Mutasyon geçirdiği belirlenen kene türü özellikle Sibirya bölgesinde büyük paniğe neden oldu.

ÖLÜMCÜL KENE TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında zirveyi gören Rusya'nın başı bu kez de kenelerle dertte. Rus bilim insanların yaptığı açıklamaya göre, ülkede, mutasyon geçirmiş yeni kene türünün, keşfedildiği ve kenenin ölümcül olduğu ifade edildi. Sibirya'da rapor edilen kene vakasının mevsim normallerinin 428 katı olduğu ifade edildi. Uzmanlar bu sene görülen kenelerin mutasyona uğramış iki tehlikeli bir türden oluştuğunu belirtti.

KENEYE KARŞI AŞILAR YETERSİZ

Uzmanlar, hastanelerde kene ısırmasına karşı kullanılan aşıların azaldığını ve ülkenin en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya'da kene ısırma vakalarında patlama yaşandığı konusunda uyarılarda bulundu.

ARTIŞIN NEDENİ SICAK GEÇEN KIŞ AYLARI

Krasnoyarsk bölgesinde 8 bin 215 kene ısırması vakası içinde, 2 bin 125 çocuk olduğu belirtildi. Sverdlovsk bölgesinde ise 17 bin 242 vakanın 4 bin 334'ü çocuklardan oluşuyor. Keneler, insanlarda ısırma sonucu beyin iltihaplanmasına sebebiyet veriyor ve tedavi edilmezse hastayı kısa sürede öldürüyor. Uzmanlar bu sene kenelerde artış yaşanmasının sebebinin, diğer yıllara göre daha sıcak geçen kış ayları olduğunu vurguladı.

Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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