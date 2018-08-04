Rusya'da Helikopter Düştü: 18 Ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk şehrinde Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatı kaybetti. Utair Havayolu'na ait helikopterin 15 yolcu ve 3 mürettebatıyla kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü aktarıldı. Petrol kuyusunda çalışan işçileri taşıyan Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi. Yakıt deposu dolu olan helikopterin düşmesiyle alev aldığı aktarıldı. Acil durumlar Bakanlığı, helikopterin sert iniş yaptığını doğruladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi

(İHA)