Rusya'da anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı

Rusya'da anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi bugün başladı.

Rusya'da anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı
25.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:32

Rusya'da anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi bugün başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 hafta boyunca sürecek olan halk oylaması, 1 Temmuz'da sona erecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumun 1 Temmuz'da yapılacağını ilan etmişti. Daha önce 22 Nisan'da yapılması planlanan referandum, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Seçim Kurulu, oy verme işleminin 25 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'a kadar devam etmesini kararlaştırmıştı. Oylamanın son günü olan 1 Temmuz Çarşamba ülkede resmi tatil ilan edildi.

ANAYASA DEĞİŞİRSE PUTİN 12 YIL DAHA BAŞKAN OLABİLECEK

Rusya'da seçmenler 206 anayasa maddesini oylamak için sandık başına gidiyor. Anayasa değişiklikleri kabul edilirse, Putin'in 2024 seçimlerinde yeniden aday olmasının ve 12 yıl daha devlet başkanlığı koltuğunda oturmasının önü açılacak. Eski devlet başkanının dokunulmazlığa kavuşması ve Federasyon Konseyi'nde ömür boyu senatör olma hakkını elde etmesi gibi maddeler de oylamaya sunuluyor.

EVDEN VE İNTERNETTEN DE OY KULLANILABİLİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle oy verme işlemlerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulurken, dileyenler evden de oy kullanabiliyor. Moskova ve Nijniy Novgorod illerinde ise internet üzerinden oy verilebiliyor. RUSYA'YI 20 YILDIR YÖNETİYOR

Rusya'nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in halefi olarak gösterdiği Putin, 2000 yılında seçilerek ülkenin başına geçmişti. Putin, anayasaya göre 2 dönemden fazla başkanlık yapılamayacağı için 2018-2012 döneminde başbakanlık görevini yürütmüştü. 2012'deki seçimlerde yüzde 63,6 oy alarak yeniden devlet başkanı seçilen Putin, 2018 seçimlerinde yüzde 76,69 oyla başkanlık koltuğunu korumuştu. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı Haber
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı Haber
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi Haber
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak Haber
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Rusya'da anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:32:54. #1.14#
title