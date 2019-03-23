Rusya Başbakanı Medvedev, Ukraynalı Muhalif Lider Boyko ile Görüştü

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Ukrayna'nın Rusya yanlısı muhalif Cumhurbaşkanı adayı Yuri Boyko ile Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in Moskova'da bulunan evinde gerçekleşen görüşmeye Yaşam Partisi Başkanı aynı zamanda Ukrayna parlamentosu Milletvekili ve Ukrayna'da yapılacak olan başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Yuri Boyko ve partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedcuk'un yanı sıra Gazprom'un Genel Müdürü Aleksey Miller de katıldı. Görüşmede başkan adayı Boyko, Ukrayna'daki durumu Medvedev'e anlatarak, "Kiev yönetimi yüzünden Ukrayna'da çok gergin bir atmosfer var" dedi.

Gaz sözleşmeleri sona eriyor

Görüşmelerde Medvedev ve Boyko, Ukrayna'daki durumu ve başkanlık seçimlerine dair konuları ele alırken bir diğer taraftan Rusya ile Ukrayna arasında bu yıl sona erecek olan doğalgaz anlaşmalarını değerlendirildi. Medvedev, anlaşmaların uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili Kiev yönetiminden hiçbir görüşmenin talep edilmediğini belirtti. Toplantıya katılan Gazprom Başkanı Alexey Miller ise 31 Aralık 2019'da sona erecek olan gaz anlaşmalarını uzatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ukrayna'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde güçlü adaylardan biri olan Yuri Boyko, Rusya yanlısı politikaları ve gaz konusunda Rusya ile işbirliğinin sürmesi gerektiğini her platformda dile getiriyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA