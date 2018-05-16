Rusya: "Abd'nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesinin İran ve Anlaşmayı Aşan Sonuçları Olacak"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin İran ve anlaşmayı aşan sonuçları olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin) ve Almanya (P5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklayan ABD'nin, anlaşmaya hala taraf ülkelere büyük baskı yaptığını söyledi. Moskova'da Filipinli mevkidaşı Alan Peter Cayetano ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkma kararı aldığı nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "ABD, anlaşmada kalmaya devam eden taraflara ciddi bir baskı yapacağını ve halihazırda yaptığını görüyoruz. Zira ABD, belirli ürünlerin sevkiyatı ve İran petrolü alımı da dahil olmak üzere İran ile ticaretin durdurulması konusunda ültimatom verdi. 60-90 günlük sürelerden söz ediyorlar. Bu, büyük baskı uygulanmasına yönelik bir plan" dedi. Bu arada Lavrov, AB'li partnerlerin İran'la ticari ve ekonomik ilişkilerde ABD'ye bağlı olmamak için birtakım adımlar attığını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşı ortak tazminat önlemleri alınması da dahil olmak üzere İran'ın nükleer programını anlaşmanın diğer taraflarıyla istişare etmekten yana olduklarını kaydeden Lavrov, mevcut durumun Atlantik ötesi ilişkileri etkileyebileceğini ve bunun da İran ve anlaşmanın ötesine geçen sonuçları olacağını vurguladı. Lavrov, anlaşmadan çekilen ABD'nin bu belgeye ilişkin tüm haklarını kaybettiğinin açık olduğunun altını çizdi.