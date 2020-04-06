Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından eşi Işıl Reçber'den ilk açıklama geldi
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Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Magazin

Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından eşi Işıl Reçber'den ilk açıklama geldi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu. Bu gelişmenin ardından eski milli kalecinin eşi Işıl Reçber ilk kez konuştu

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından eşi Işıl Reçber'den ilk açıklama geldi

İşte Işıl Reçber'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamalar: "Ne güzel bir gün Allah'ım sana şükürler olsun. 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde..

'HEPSİNE BU GÜZEL GÜNÜ YAŞAT'

Dostlar, onların babaları, anneleri, sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allah'ım.. Evlerine, sevdiklerine kavuştur. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.

'BU KİŞİLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...'

Tesekkürlerime gelince...& ; Bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim, TFF yöneticilerim, başkanım Ali Şen, başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın. Kıymetli dostlarımız, canım ailem, yakınlarımız, sevenlerimiz Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta her şey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun."

'FARKLI İLAÇ TEDAVİSİ YOK'

Rüştü Reçber'in nasıl tedavi edildiğini açıklayan Işıl Reçber, "TC Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan bir tedavi protokolu var. Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı. Farklı ilaç veya tedavi şekli yok. Vücudun gücü devreye giriyor orada. Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu? Savaş başlıyor. Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin..."

Kaynak: Snob Magazin

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