Ruslardan itiraf gibi çıkış: Hafter, Türkiye'nin desteğiyle siyasi arenadan silinecek
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Ruslardan itiraf gibi çıkış: Hafter, Türkiye'nin desteğiyle siyasi arenadan silinecek

Geçtiğimiz günlerde Hafter'e 8 savaş uçağı gönderen Rusya'nın, resmi haber ajansı Ria Novosti, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Darbeci Hafter'in yakında siyasi ve askeri arenadan silineceği öngörüsünde bulundu. Libya resmi hükümetinin bu başarısında Türkiye'nin desteğine dikkat çekildi.

Ruslardan itiraf gibi çıkış: Hafter, Türkiye'nin desteğiyle siyasi arenadan silinecek
05.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:56

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağlamasının ardından Rusya'da çarpıcı bir analiz yayımlandı. Rusya'nın resmi haber ajansı RİA Novosti'de yer alan analize göre; Rusya'da Yüksek Ekonomi Okulu'na bağlı Ulusal Araştırmalar Üniversitesi Doğu Bilimleri Okulu Öğretim Görevlisi Andrey Çuprıgin, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u işgalinin başarısızlığa uğradığını, ülkenin batısında üslerini kaybeden Hafter için yolun sonunun göründüğünü belirtildi.

"HAFTER ARTIK DESTEKÇİLERİNİ DE RAHATSIZ EDİYOR"

Hafter'in, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi sponsorları için de artık 'rahatsız edici bir figüran' haline geldiği yorumunu yapan Rus uzman, "Ona (Hafter'e) yatırım yaptılar ama sonuçlarını alamadılar. Artık kayıpları sıfırlama ve bir karar verme vakti" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İTİRAFI

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Türkiye'nin de desteği sayesinde Hafter güçlerine karşı güçlü bir direniş sergilediğine dikkat çeken Çuprıgin, "Hafter zor durumda ve tüm destekçileri ona sırt çevirdi. İkinci Kaddafi olmak istiyordu ve 76 yaşında bu onun son şansıydı" değerlendirmesinde bulundu. Çuprıgin ayrıca Türkiye'nin 'Doğu Akdeniz'de konumunu sağlamlaştırma' şansına sahip olduğuna dikkat çekti.

Rus uzman; Hafter'in 'en iyi ihtimalle ABD'deki ailesinin yanına gitmesine izin verileceği' tahmininde bulundu.

RUSYA 8 SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın terörist Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söylemişti. Bloomberg televizyonuna konuşan Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirmişti.

Güncel Manşet

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