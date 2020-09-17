Ruşen Gültekin kimdir? Ruşen Gültekin kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin hayatı ve biyografisi!
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Ruşen Gültekin kimdir? Ruşen Gültekin kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ruşen Gültekin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ruşen Gültekin kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin hayatı ve biyografisi! Ruşen Gültekin kimdir?

Ruşen Gültekin kimdir? Ruşen Gültekin kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 21:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:41

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ruşen Gültekin hakkında araştırmalar yapılıyor. Ruşen Gültekin kimdir? Ruşen Gültekin kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin hayatı ve biyografisi!

DR. RUŞEN GÜLTEKİN KİMDİR?

1968 yılında Kırşehir'in Boztepe ilçesinde doğan Ruşen Gültekin, lise eğitimini Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladı.

Ruşen Gültekin , Üniversite eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi'nde ise Yüksek Lisans yaptı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

Ruşen Gültekin , Bir sonraki yıl Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk görevine başlayan Gültekin daha sonra Adalet Bakanlığı Uluslararasi Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışmaya başladı. 2005-2011 yılları arasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken Temmuz 2011 kararnamesi ile Gaziantep'e 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi olarak atandı. Uluslararası hukuk ve Ceza hukuku alanlarında uzman olan Gültekin avukatlık görevine devam ediyor.

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