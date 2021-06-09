RUS VE HOLLANDA SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ GİRİŞİNDE KARŞILAŞTI

*Sabah saatlerinde de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlemişti.

*Sabah saatlerinde de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlemişti.

Özgür EREN - Hasan YILDIRIM/ RUS ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı girişinde karşılaştı. Hollanda savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlerken Rus savaş gemisi ve askeri römorkör ise Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus askeri römorkör 'Sergey Balk' ve 844 borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girişi yaptı. Rus gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Rus savaş gemileri, bir buçuk saat sonra İstanbul Boğazı'ndan çıktığı boğaza giriş yapan Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemisi ile karşılaştılar. Rus gemileri Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açılırken, Hollanda savaş gemisi ise, Sarayburnu Limanı'na demirledi. Sabah saatlerinde de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı