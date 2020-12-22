Rus ve Çin bombardıman uçakları, Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye uçuşu yaptı
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Rus ve Çin bombardıman uçakları, Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye uçuşu yaptı

22.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:57
Rus ve Çin bombardıman uçakları, Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye uçuşu yaptı

Rusya ve Çin'e ait bombardıman uçakları Pasifik Okyanusu'nda birlikte devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya ve Çin'e ait bombardıman uçakları Pasifik Okyanusu'nda birlikte devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri'ne ait bombardıman uçaklarıyla ortaklaşa bir devriye uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, Rusya'ya ait 2 "Tupolev Tu-95" tipi bombardıman uçağının, Çin ordusuna ait "Xian H-6K" tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi ve Çin Denizi üzerinde devriye uçuşu yapıldığını ifade etti.

Açıklamada, uçuşun niteliği ile ilgili bilgilere yer verilerek, "Rusya ve Çin'in kapsamlı ortaklığını geliştirmeyi ve derinleştirmeyi, iki ülke orduları arasındaki iş birliğini artırmayı, ortak eylem kapasitesini genişletmeyi ve stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor" denildi.

Savunma Bakanlığı, Asya-Pasifik ortak devriyesinin hiçbir ülkeyi hedef alarak yapılmadığını belirtilerek, bu uçuşun bu yıl yapılan ikinci uçuş olduğunu hatırlattı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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