"'Rus tekniği dudak dolgusu' yaptırmak, pişman edebilir"

Estetik cerrahi merkezi yöneticisi Merve Çolak Dereli, estetik dünyasında popüler hale gelen 'Rus tekniği dudak dolgusu' yaptırmak isteyenleri uyardı.

Estetik cerrahi merkezi yöneticisi Merve Çolak Dereli, estetik dünyasında popüler hale gelen 'Rus tekniği dudak dolgusu' yaptırmak isteyenleri uyardı. İşlem hakkında bilgi veren Dereli, "Uygulama yapılırken altın orana dikkat edilmelidir. Rus tekniği dudak dolgusunda ise maalesef kişinin tüm yüzü baz alınmıyor. Hekim, sadece dudak odaklı çalışıyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada pazarlanan bu uygulama, yaptıranları pişman edebilir" diye konuştu.

Son zamanlarda estetik dünyasında 'Rus tekniği dudak dolgusu' popüler hale geldi. Estetik cerrahi merkezi Luva Klinik'in yöneticisi Merve Çolak Dereli ise estetik işlemi yaptırmayı düşünenleri uyardı. Dereli, "Rus tekniği dudak dolgusunun aslında normal dudak dolgusundan hiçbir farkı yok. Kullanılan dolgu malzemesi aynı. Sadece hekimin uygulama tekniği ve dudağa verdiği şekil farklı. Dudak dolgusu yapılırken, şekil olarak Rusların dudak yapısı baz alınıyor. Dudağın M kısmı belirginleştiriliyor ve alabildiğince yukarı kaldırılıyor" bilgisini verdi.

TÜM YÜZ BAZ ALINMADAN SADECE DUDAĞA ODAKLANILIYOR

Rus dudağının her yüze yakışmayabileceğini ve altın orana mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dereli, "Öncelikle dudak dolgusu uygulaması yalnızca dudağa değil, kişinin tüm yüzüne bakılarak yapılır. Dudak tek başına güzel olabilir ama sizin yüzünüze yakışacak mı, asıl önemli olan budur. Uygulama yapılırken altın orana dikkat edilmelidir. Rus tekniği dudak dolgusunda ise maalesef kişinin tüm yüzü baz alınmıyor. Hekim, sadece dudak odaklı çalışıyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada pazarlanan bu uygulama, yaptıranları pişman edebilir. Paylaşılan fotoğraflar da hep karşıdan çekilmiş, hiç yandan fotoğraf göremiyoruz. Çünkü dudaklar yandan adeta bir ördek dudağı gibi duruyor" dedi.

"BANA YAKIŞIR MI?" DİYE SORUN

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dudaklara yapılan renklendirme işlemlerine de dikkat çeken Merve Çolak Dereli, "Neden bu kadar boyuyorlar bu dudakları? Çünkü dudağın pembe dokusu büyüyünce renk kalmıyor. Neticede ya kalıcı makyaj yaptırmak ya da sürekli ruj sürmek gerekiyor" diye konuştu.

Rus tekniği dudak dolgusu işlemini önermediğini de sözlerine ekleyen Dereli, şöyle konuştu:

"Hastaya saygım sonsuz. Büyük, küçük, renkli, renksiz dudak; herkesin kendi tercihi. Ama unutmayın, estetikte moda kıyafet modasına benzemez. Sıkılınca fırlatıp atamazsınız. Bu yıl moda Rus tekniğiyken, seneye Fransız tekniği olabilir. Siz siz olun, her zaman yüzünüze uyumlu uygulamaları tercih edin. Rus tekniğini çok beğeniyorsanız, ilk işiniz hekiminize 'Sizce benim yüzüme yakışır mı?' diye sormak olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı