Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
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Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya hava sahasına yakın bir noktada uçuş yapan ABD'ye ait bir keşif uçağı, Rus savaş uçağı tarafından engellendi.

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Rusya hava sahasına yakın bir noktada uçuş yapan ABD'ye ait bir keşif uçağı, Rus savaş uçağı tarafından engellendi.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı, sabah saatlerinde Rusya'nın doğu sınırlarına yakın bir noktada uçuş gerçekleştirdi. Pasifik Okyanusu üzerinde yapılan uçuş Rus radar sistemlerine takılınca MİG-31 tipi Rus savaş uçağı harekete geçti. Rusya'ya bağlı Kamçatka Adası'ndan havalanan Rus savaş uçağı önce ABD keşif uçağının tespitini yaptı, ardından yakınlaşarak uçağa eşlik etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağına eşlik ederek Rus sınırlarından uzaklaştırdığını ve keşif uçağının bu uçuşu sırasında Rus sınırlarını ihlal etmediğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime dahil olan ABD son günlerde Rusya sınırlarına yakın noktalarda keşif uçuşları yaparken Rus uçakları geçtiğimiz 10 Nisan tarihinde yine Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yapan ABD uçağını engellemiş, 7 Nisan tarihinde de Rus uçakları Barents Denizi üzerinde Norveç savaş uçaklarını engellemişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Son dakika haberi... Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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