Rus ordusu Kiev'de sivil halkın yaşadığı apartmanı bombaladı! Saniye saniye kamerada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başında yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali sürüyor. Savaşın 3. gününde gece gündüz bombalanan başkent Kiev'de ise büyük bir direniş mücadelesi verilirken bölgeden gelen görüntüler endişe veriyor.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI BİNAYI VURDULAR

Ukrayna halkının sosyal medyada paylaştığı son görüntülerde Rus ordusunun sivil halkı hedef almaya devam ettiği görüldü. Paylaşılan bir görüntüde Rus ordusunun sivil halkın yaşadığı apartmanları vurduğu anlar yer aldı.

KİEV'DE YAŞANAN PATLAMALARIN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan dün en kritik geceyi yaşayan Kiev'de şiddetli patlamalar sonucu şehrin altyapı ve üstyapı sistemleri zarar gördü. Başkent Kiev'in çoğu noktasında hem elektrik hem de internet bağlantılarında kesintiler yaşandı. Şehirde çok sayıda patlama meydana gelirken zaman zaman kent genelinde sirenler çaldı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.