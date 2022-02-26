Rus ordusu Kiev'de sivil halkın yaşadığı apartmanı bombaladı! Saniye saniye kamerada - Haberler

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Rus ordusu Kiev'de sivil halkın yaşadığı apartmanı bombaladı! Saniye saniye kamerada

Haberler.com, Bilsay Özer - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna işgali 3 gündür aralıksız olarak devam ediyor. Rus ordusu Başkent Kiev'i ele geçirmek için her yolu denerken, sivil halkın yaşadığı yerleri de bombalıyor. Son olarak hedef gözetmeksizin atılan füzelerden birinin bir apartmana düştüğü görüntü sosyal medyada gündem olurken, Rus işgali tepki tepki toplamaya devam etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başında yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali sürüyor. Savaşın 3. gününde gece gündüz bombalanan başkent Kiev'de ise büyük bir direniş mücadelesi verilirken bölgeden gelen görüntüler endişe veriyor.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI BİNAYI VURDULAR

Ukrayna halkının sosyal medyada paylaştığı son görüntülerde Rus ordusunun sivil halkı hedef almaya devam ettiği görüldü. Paylaşılan bir görüntüde Rus ordusunun sivil halkın yaşadığı apartmanları vurduğu anlar yer aldı.

Rus ordusu Kiev'i ele geçirmek için sivil halkın yaşadığı apartmanları bombalamaya başladı

KİEV'DE YAŞANAN PATLAMALARIN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan dün en kritik geceyi yaşayan Kiev'de şiddetli patlamalar sonucu şehrin altyapı ve üstyapı sistemleri zarar gördü. Başkent Kiev'in çoğu noktasında hem elektrik hem de internet bağlantılarında kesintiler yaşandı. Şehirde çok sayıda patlama meydana gelirken zaman zaman kent genelinde sirenler çaldı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

Bilsay Özer
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Putin, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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