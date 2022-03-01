Son dakika! Rus ordusu, Harkov'da belediye binasın füzeyle vurdu! Patlama anı saniye saniye kamerada

Ukrayna ordusunun Rus güçlerine karşı verdiği mücadele 6. gününde devam ediyor. İlk günden itibaren sivil yerleşim yerlerini vuran Rusya, saldırılarının şiddetini daha da artırdı.

ANBEAN KAMERADA

Askeri hedefler dışında sivil yerleşim alanlarını da vurmaya başlayan Rus ordusu, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Harkov kentine girmek için çabalıyor. Ukrayna halkının direnişi ile karşılaşan Rus ordu güçleri, kentteki belediye binasını füzeyle vurdu. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

BAŞKENT KİEV'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkent Kiev de günlerdir ağır saldırı altına. Sivillerin bir kısmı direnirken bir kısmı ise ateş altındaki kentten kaçmanın yollarını arıyor. Kiev'de bu sabah da daha öncekiler gibi gün aydınlanırken çatışma sesleri yükselmeye başladı. Sokaklarda sıcak çatışmalar yaşanırken sığınaklara inilmesi için uyarı niteliği taşıyan sirenler çaldı.