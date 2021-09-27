Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar'da konser verdi - Haberler
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Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar'da konser verdi

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışında sahne aldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışında sahne aldı.

Üsküdar Harem Meydanı'ndaki konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdarlıları dolu ve derinlikli bir kültür sanat sezonunun beklediğini söyledi.

"Benim için müzik duyguların dilidir"

Kendisini dinlemeye gelenleri, Türkçe olarak "Benim adım Evgeny Grinko, işte benim arkadaşlarım" diyerek selamlayan sanatçı, müziğin evrenselliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Müzik evrensel bir dildir. Kendi aramızda bir dili konuştuğumuzda içinde anlam ifade eden kelimeler kullanıyoruz ama hiçbiri notaların anlamına sahip değil. Bu tıpkı bir yabancı dil gibi, ne demek istediğini anlarsın ama başkasına anlatamazsınız. Benim için müzik duyguların dilidir ve müziğe herkes duygularıyla anlam yükler."

Evgeny Grinko, geniş bir keman ailesi ve akordeoncu 5 müzisyen ile sergilediği sahne performansına, piyano dışında gitarda ve davuldaki hünerlerini de ekledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Rus piyanist, "Valse", "Epilogue", "Carousel", "Faulkner's Sleep", "Field", "Once Upon A Time", "Prologue", "Noir", "Winter Sunshine" ve "Serenade" gibi bestelerini icra etti.

Konser boyunca sanatçıya, kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

Yoğun ilgiden dolayı birçok kişinin dışarıda kaldığı etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar'da konser verdi

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar'da konser verdi

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar'da konser verdi

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar'da konser verdi
AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Son Dakika Haberleri
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