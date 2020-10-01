Rus muhalif Navaly, zehirlenme olayında Putin'i suçladı
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Rus muhalif Navaly, zehirlenme olayında Putin'i suçladı

01.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:07
Rus muhalif Navaly, zehirlenme olayında Putin'i suçladı

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini zehirlenme olayının arkasında olmakla suçladı.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini zehirlenme olayının arkasında olmakla suçladı.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, zehirlenme olayına yönelik Alman medyasına röportaj verdi. Zehirlenme olayının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bulunduğunu söyleyen Navalny, "Bu suçun arkasında Putin'in olduğunu iddia ediyorum ve başka alternatife sahip değilim" dedi. Navalny, zehirlendiği Navichok tipi sinir gazına yönelik, "Hiç acı hissetmiyorsun ama ölmek üzere olduğunu anlıyorsun" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya döneceğini belirten Rus muhalif, "Benim görevim artık korkmayan adam olarak kalmak, korkmuyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu

Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Navalny'nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" bulunduğu belirtilmişti.

Navalny'nin ailesi ise Rus muhalifin zehirlenmesinde Rusya'nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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