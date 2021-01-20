Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde

Rusya lideri Putin'in karşısındaki en güçlü isimlerden biri olan ve önceki gün tutuklanan Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL) sarayının detaylarını paylaştı. Gizli tünellerin de bulunduğu sarayın Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Rusya tarafından zehirlendiği iddiasıyla Almanya'ya sığındıktan sonra geçen hafta Rusya'ya geri dönen Rus muhalif Alexei Navalny'nin ülkeye girişi sırasında tutuklanmasının etkisi uluslararası kamuoyu tarafından yankılanıyor. Bir iş insanı olan ve Putin'in politikalarına sık sık tepki gösteren Navalny, pazar günü gözaltına alınırken, bugün Putin'in Karadeniz kıyısındaki lüks sarayının detayları ortaya çıktı.

İnşa edilen sarayda, sahile iniş için gizli bir tünel de bulunuyor.

KAMUOYUNUN GÜNDEM MADDESİ OLDU

Rus lider Putin'in yaklaşık 1.3 milyar dolarlık (yaklaşık 9.68 milyar TL ve 100 milyar ruble) sarayının bütün detayları Navalny'nin kurduğu internet sitesinde yer aldı. Putin'in Rusya'nın güneyde Karadeniz'e kıyısı olan Gelencik bölgesinde inşa edilen sarayının hem boyutu hem de özellikleri uluslararası kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Saray kompleksinin içinde buz pisti, helikopter pisti ve kilise bulunuyor.

"BURASI RUSYA İÇİNDE AYRI BİR DEVLET"

Sözcü'nün haberine göre, Navalny paylaştığı videoda, "Burası Rusya'nın içinde ayrı bir şehir hatta bir krallık. Parmaklıklar, kendine özel limanı, özel güvenliği, kilisesi, kendisine ait izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol alanı bile var. Burası Rusya içinde ayrı bir devlet. Bu devletin de tek ve değişmeyen bir çarı var: Putin" dedi.

Sarayın bütün detaylarını Navalny paylaştı.

"100 MİLYAR RUBLE İLE İNŞA EDİLDİ"

Navalny, sarayın kurulduğu arazinin 202 hektarlık Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğunu aktarırken, "Putin'in arkadaşları ki onlar Putin'in izniyle Rusya'dan istediklerini çaldılar ve çok minnettar oldukları için para biriktirip 100 milyar ruble ile patronlarına bir saray inşa ettiler" ifadesini kullandı.

"NAVALNY, PUTİN'DEN KORKMADIĞIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORDU"

Videoda, "Bu videoyu daha önce tamamladık ama Navalny ülkeye dönene kadar yayınlamayı erteledik. Alexei, bu soruşturmadaki esas karakterden, Vladimir Putin'den korkmadığımızı göstermek istiyordu" dedi.

Ülkenin güneyinde inşa edilen sarayın sahile özel ve gizli bir geçidi de bulunuyor.

Paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde sarayın bütün detayları paylaşılırken, sarayın içinde adeta yok yok.

Sarayın içindeki lüks banyoda iki adet de koltuk yer alıyor.

DANS PİSTİ VE NARGİLE SALONU DA YER ALIYOR

Yaklaşık 200.000 dolarlık deri kanepe, konser ve tiyatro salonu, 25 metrelik yüzme havuz, üzüm bağları, dans pisti, nargile salonu ve içinde iki koltuğun da olduğu dev bir banyo da yer alıyor.

Saray içerisinde ayrı bir kilise de bulunuyor.

TESİSTE BİR SERA VE BUZ PİSTİ DE BULUNUYOR

Tesislerden gizli bir geçitle doğrudan sahile inişin mümkün olduğunu aktaran Navalny, tesiste bir seranın ve bir buz pistinin olduğunun da altını çiziyor.

Putin'in yatak odasında dev bir televizyon da bulunuyor.

SARAYINDA 47 TANE KANEPE VAR

Navalny, binada çok sayıda kanepe ve koltuk olduğunu söylerken, "Vladimir meğer kanepeleri çok seviyormuş. Sarayında 47 tane kanepe var. Acaba hangisine oturuyor, hepsine mi oturuyor yoksa sadece pahalı olanları mı tercih ediyor" dedi.

Navalny'nin paylaştığı fotoğraflarda sarayın içerisinde bir dans pisti de yer alıyor.

KREMLİN GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Kremlin ise Navalny'nin paylaştığı görüntü ve videolara karşı jet bir yalanlama getirdi. Kremlin'in açıklamasında, iddiaların asılsız olduğu belirtilip "Putin bu sarayın sahibi değildir" denildi.

Sarayın içinden çekilen görüntülerde bir poker masası da yer alıyor.



