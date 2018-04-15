Rus Kozmonotlar Bundan Böyle Krasnodar'da Tedavi Edilecek

Rus Uzay Ajansı Aerospace Tıp Merkezi ve Tatil, Turizm ve Olimpiyat Mirası Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile artık uzaya giden Rus kozmonotlar dünyaya dönüşlerinde Krasnodar'da tedavi edilecek.

Rusya Tatil, Turizm ve Olimpiyat Mirası Bakanı Kristof Konstantinidi ile Rus Uzay Ajansı Aerospace Tıp Merkezi Genel Müdürü Mikhail Potapov'un imzaladığı anlaşma ile Rus kozmonotların uzaya çıktıktan sonraki süreçteki rahabilitasyon süreci Krasnador bölgesindeki tıp merkezlerinde ve tatil yerlerinde gerçekleşecek. Taraflar ortak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası konferanslar ve sergiler için sanatoryum ve tesis potansiyelini de teşvik edecek.

Krasnodar bölgesinde tıbbi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde uzmanlaşmış yaklaşık 190 sağlık tesisi bulunuyor. Bu tesislerde 500'den fazla sağlık uygulaması gerçekleşiyor. - SOHUM