Rus kadın herkesi kıskandırdı
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Rus kadın herkesi kıskandırdı

15.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:13

Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından bugün yağmur yağmayınca dünyaca ünlü sahile gelen Rus kadın, dev dalgaların oluşturduğu köpüklerin arasında denize girdi.

Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından bugün yağmur yağmayınca dünyaca ünlü sahile gelen Rus kadın, dev dalgaların oluşturduğu köpüklerin arasında denize girdi. Havanın soğukluğuna aldırış etmeyen Rus kadın, "Her gün denize giriyorum ama dün çok büyük dalgalar vardı giremedim. Burada yaşamayı çok seviyorum" dedi.

Antalya ve ilçelerinde 3 gün süren sağanağın ardından hayat normale dönmeye başladı. Dün gece saatlerine kadar süren yağış, bugün sabah saatlerinden itibaren dururken, kentte kapalı bir hava hakim oldu. 2 gündür evlerine kapanan Antalyalılar ise yağışın olmadığını görünce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelip spor ve yürüyüş yaptı, bazıları da balık tutmayı tercih etti. Sahile çocuklarıyla birlikte gelen Rus bir kadının ise deniz keyfi görenleri şaşırttı. Dalgaların dövdüğü sahilde köpüklerin arasına giren genç kadın, uzun süre suyun tadını çıkardı. Çocuğuna cep telefonunu vererek keyifli anlarını ölümsüzleştiren Rus kadın, kendisini çeken gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi.

"Burada yaşamayı çok seviyorum"

Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu belirten Rus Urapina Rita, "Burada yaşamayı çok seviyorum. Özellikle Konyaaltı bölgesi muhteşem. Her gün denize giriyorum. Dün giremedim çünkü büyük dalgalar vardı." dedi. - ANTALYA

Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı
Rus kadın herkesi kıskandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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