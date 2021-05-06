Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Güncel

Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı Bırakacak kimsesi olmadığı için 6 yaşındaki köpeğiyle 9 bin kilometre yol yapıp Antalya'ya getirdi Rus kadın turistin köpek sevgisi engel tanımadı Hayvansever kadın köpeğiyle birlikte yüzdü, duş...

Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı

Bırakacak kimsesi olmadığı için 6 yaşındaki köpeğiyle 9 bin kilometre yol yapıp Antalya'ya getirdi

Rus kadın turistin köpek sevgisi engel tanımadı

Hayvansever kadın köpeğiyle birlikte yüzdü, duş aldı

ANTALYA - Rusya'da yaşayan spor öğretmeni Rus kadın turist, bırakacak kimsesi olmadığı için 6 yaşındaki köpeğiyle 9 bin kilometre uçak yolculuğuyla Antalya'ya geldi. Kısıtlamadan muaf olan Rus turist, köpeğiyle denizin keyfini çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 6. gününde Antalya sokaklarında yine sessizlik hakimdi. Kentte tatillerini sürdüren kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, turistler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı.

Rusya'nın İrkutsk şehrinden bir aylığına köpeğiyle tatile gelen spor öğretmeni Alexsandra Ladnaia da deniz keyfi yaptı. Yavru olarak aldığı köpeğini ülkesinde bırakacak kimsesi olmayan Ladnaia, çareyi yanında getirmekte buldu. Köpeğine de bir bilet alan Ladnaia, 7 bin 535 kilometre uzaklıktan uçakla Antalya'ya geldi. Ladnaia, 6 yaşındaki 'Saşa' isimli köpeğini gittiği her yere götürüyor ve onunla zaman geçiriyor. 1 ay Antalya'da tatil yapacak olan Ladnaia, bugün golden cinsi köpeğiyle sahile geldi. Sahibini beklemeden suya giren 'Saşa' denizin keyfini çıkardı. Ladnia, daha sonra köpeğiyle kulaç atıp bir süre yüzdü. Köpeğine şişeyle su içiren Alexsandra Ladnaia, denizin ardından can yoldaşıyla duş aldı.

"Köpeğimden ayrılmıyorum"

Alexsandra Ladnaia, Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, " Sık sık tatile gelirim. Köpeğimde benimle geliyor o, 6 yaşında. Her zaman tatile köpeğimle giderim. 9 bin kilometre uzaklıktan uçakla köpeğimle geldim. Köpeğime de bir bilet aldım yanımda kutusunda geldi. Köpeğimden ayrılmıyorum. Sevdiğim için kimseye bırakamıyorum, ülkemde bakacak kimsede yok. Kısıtlamada köpeğimle sadece yürüyüş yapıp, denize geliyorum. Köpeğim ve ben yüzmeyi çok seviyorum birlikte yüzeriz" diye konuştu.

Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı
Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı
Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı
Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

Babasını arayıp 'tabancayı buldum intihar edeceğim' dedi, evde ölü bulundu
Babasını arayıp "tabancayı buldum intihar edeceğim" dedi, evde ölü bulundu
Babasını arayıp helallik isteyen genç, av tüfeği ile canına kıydı
Babasını arayıp helallik isteyen genç, av tüfeği ile canına kıydı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rus kadın turist, 9 bin kilometrelik yoldan getirdiği köpeğiyle Antalya'da, deniz keyfi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:17:28. #1.15#

title