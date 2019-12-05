Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rus denizaltısının Çanakkale Boğazı geçişinden görüntüler ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rus denizaltısının Çanakkale Boğazı geçişinden görüntüler
ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Ege Denizi'ne doğru yol alan denizaltının boğaz geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.