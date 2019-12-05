Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rus denizaltısının Çanakkale Boğazı geçişinden görüntüler ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

05.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:17
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rus denizaltısının geçişinden görüntüler

ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait '' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Ege Denizi'ne doğru yol alan denizaltının boğaz geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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