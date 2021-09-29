Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş - Haberler
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Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde erkek arkadaşının başına içki şişesiyle vurduğu Rus uyruklu kadın otel odasında hayatını kaybetti.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Tatyana Fedorova (51) ile erkek arkadaşı İ.S. (55) arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINA İÇKİ ŞİŞESİYLE VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rus İ.S., odadaki içki şişesini kız arkadaşının başına vurdu. Kadınla gece boyu kalmaya devam eden Sazanova, olaydan yaklaşık 18 saat sonra kız arkadaşını öldürdüğünü ve odada cansız olarak bulunduğunu otel yönetimine bildirdi.

Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti

HAYATINI KAYBETTİ

Otel yönetiminin olayı ihbar etmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli İ.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber: Rus çiftin kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Başına içki şişesiyle vurup öldürmüş - Haberler
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