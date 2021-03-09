Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi

Türkiye, S-400 ve Patriot tartışmalarını sona erdirecek başarıyı dünyaya ilan etti

Tartışma yaratan isim CHP'de! TBMM'de artı 1'e geçtiler ama partililer pek memnun değil

Ünlülerin hocası olarak da bilinen metafizikçi hayvanat bahçesinde öldürüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Davada, 5 sanığa müebbet hapis cezası alırken, 6 sanık da suçlamalardan beraat etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 6 sanık da suçlamalardan beraat ettirildi. 7 sanık örgüt üyeliğinden cezalandırıldı.

SUİKASTÇİNİN ABİSİ DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi olmakla suçlanan Şahin Söğüt, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Karlov ile ilgili bilgi toplayan Eski MİT mensubu Vehbi Kürşat Akalın ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov suikastı davasında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.