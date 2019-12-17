Rus bombardıman uçağı acil iniş yaptı

17.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:50

Rusya'da bir Tu-22 bombardıman uçağı motor arızası nedeniyle Astrahan bölgesine acil iniş yaptı.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir Tu-22 bombardıman uçağı tatbikat sırasında motorunun arızalanması nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan Astrahan bölgesine acil iniş yaptı. Yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde yerleşim yeri dışına iniş yaptığı ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi. Uçuş sırasında uçakta bomba bulunmadığı ve mürettebatın deneyimi sayesinde herhangi bir hasar veya yaralanma meydana gelmediği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA