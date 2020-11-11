Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, Rus Barış Gücü Dağlık Karabağ'da belirlenen noktalarda resmen göreve başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Dağlık Karabağ'a konuşlandırılmaya başlanan Rus Barış Gücü unsurlarıyla ilgili brifing verildi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy sevkiyatla ilgili yaptığı açıklamada, "Rus Barış Gücü bugün itibarıyla Laçin koridoru ve geçici gözlem noktaları için Laçin-Lısogorskiy çiftliği yolunun bir kısmının kontrolünü aldı" dedi. Bölgede görev alan askerlerin nitelikleri ile ilgili de konuşan Rudskoy, tüm komutan düzeyindeki personelin Suriye deneyimi olduğuna vurgu yaptı. Azerbaycan ve Ermenistan tarafıyla devriye noktalarıyla ve gözlem noktalarıyla alakalı da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rudskoy, bölgede çalışan personele İnsansız Hava Araçları ile destekler verileceğini söyledi.

16 GÖZLEM NOKTASINDA FAALİYET YÜRÜTÜLECEK

Hat boyunca oluşturulan gözlem noktaları ile de bilgi veren Rudskoy, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara uyumu kontrol etmek için kuzey ve güney sorumluluk alanlarında 16 gözlem noktası kurulması planlanıyor. Bunlar, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca yer alacak. Bu noktalara ateşkes ihlalleri hakkında bilgi toplama, bu bilgileri barış gücü komutasına iletme, bunun yanı sıra transit trafiğin güvenliğini sağlama ve sivillere karşı yasa dışı eylemleri bastırma görevi verildi. Bu, barışçıl hayata erken geçiş ve mültecilerin dönüşüne katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.

DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYE METODU

Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından Türkiye ile Rusya arasında anlaşmalar yapılmış ve bu anlaşmalar çerçevesinde tampon bölgelerde Rus askeri polisi devriyeler atmıştı. Bu metodun Dağlık Karabağ'da da uygulanacağını belirten Rudskoy bölgede Rus askeri polisi tarafından devriye yapılacağını söyleyerek, "Barışı koruma operasyonu alanında barışı koruma birliğinin parçası olan askeri polis birimleri de görev yapacak. Bu birlikler temas hattı boyunca devriye gezmeye, konvoylara ve yük taşınmasına eşlik etmekten sorumlu olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı