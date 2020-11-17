Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ'ın mayınlarının temizlenmesine katılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ'ın mayınlarının temizlenmesine katılacak

17.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:54
Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ'ın mayınlarının temizlenmesine katılacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış güçlerinin, bölgede mayın temizleme çalışmasında yer alacağı belirtildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış güçlerinin, bölgede mayın temizleme çalışmasında yer alacağı belirtildi.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Rusya'nın İl-76 uçakları ile Ulyanovsk-Vostochny Havaalanı'ndan Karabağ'a özel teçhizat ve takviye birimler gönderildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın, barış gücü askerlerinin Karabağ bölgesinde mayın temizleme görevlerini yerine getireceğini açıkladı. Açıklamada, patlayıcıların tespit edilmesi ve aranması sürecinde hizmet köpeklerinin de kullanılacağı beliritildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi
Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi
Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı
Savaşı bitiren anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü, Dağlık Karabağ'daki görevine resmen başladı
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Lütfi Elvan Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Öykü Karayel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Adana İntihar İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ'ın mayınlarının temizlenmesine katılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:03:12. #1.15#
title