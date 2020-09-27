Rumeli Hisarı'nda balıkçıda başlayan kavgada 1 kişi bacağından vuruldu
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Rumeli Hisarı'nda balıkçıda başlayan kavgada 1 kişi bacağından vuruldu

27.09.2020 02:31 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:41
Rumeli Hisarı'nda balıkçıda başlayan kavgada 1 kişi bacağından vuruldu

SARIYER Rumeli Hisarı'nda bulunan balıkçıda başlayan kavga sahilde de devam etti.

SARIYER Rumeli Hisarı'nda bulunan balıkçıda başlayan kavga sahilde de devam etti. 1 kişi bacağından vuruldu. 

Olay, Rumeli Hisarı önündeki sahilde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Rumeli Hisarı önünde bulunan balıkçıdaki grupla bir kişi tartıştı. Tartışma mekan dışında da devam etti. Bu sırada bir kişi üzerindeki silahla tartıştığı gruptan Aydın R.'yi bacağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken Aydın R.  olay yerinin yakınlarında bulunan Baltalimanı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alırken bir süre olay yerinde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.  

 


- İstanbul
Rumeli Hisarı'nda balıkçıda başlayan kavgada 1 kişi bacağından vuruldu
Rumeli Hisarı'nda balıkçıda başlayan kavgada 1 kişi bacağından vuruldu
Rumeli Hisarı'nda balıkçıda başlayan kavgada 1 kişi bacağından vuruldu
Rumeli Hisarı'nda balıkçıda başlayan kavgada 1 kişi bacağından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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