Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, yoğun bakıma alındı
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Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle tanınan ünlü sanatçı Arif Şentürk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 81 yaşındaki Şentürk'ün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Rumeli türkülerinin duayen yorumcusu 81 yaşındaki Arif Şentürk, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Arif Şentürk'ün yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Arif Şentürk'ün solunum sıkıntısı sebebiyle yoğun bakımda tutulduğu, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahne almıştı.
1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
Kaynak: Magazinkolik