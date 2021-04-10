Rum Meclisinin internet sitesine Türk hacker'lar tarafından saldırı düzenlendiği iddiası
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Rum Meclisinin internet sitesine Türk hacker'lar tarafından saldırı düzenlendiği iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya
Rum Meclisinin internet sitesine Türk hacker'lar tarafından saldırı düzenlendiği iddiası

Rum basınında yer alan bazı haberlerde, Türk hacker'lar tarafından Rum Meclisinin resmi internet sitesine saldırı gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos tarafından yapılan açıklamada, siber saldırı iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde Rum Meclisinin resmi internet sitesinde yaşana teknik sorunların Türk hacker'lar tarafından gerçekleştirilen siber saldırıdan kaynaklandığı iddia edilmişti. Rum basınında yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

''TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA''

Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos tarafından iddialara yönelik yapılan açıklamada, siber saldırının gerçekleştiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmadığı belirtildi. Sitede yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığına dikkat çeken Kikonos, medyada yer alan haberlerde Türk hacker'e atıf yapılmasını "talihsiz bir açıklama" diye nitelendirdi.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Rum Meclisinin internet sitesine Türk hacker'lar tarafından saldırı düzenlendiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Rum basınında yer alan bazı haberlerde, Türk hacker'lar tarafından Rum Meclisinin resmi internet sitesine saldırı gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kokkinos, yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek iddiaları yalanladı.

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