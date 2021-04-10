Rum Meclisinin internet sitesine Türk hacker'lar tarafından saldırı düzenlendiği iddiası

Rum basınında yer alan bazı haberlerde, Türk hacker'lar tarafından Rum Meclisinin resmi internet sitesine saldırı gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos tarafından yapılan açıklamada, siber saldırı iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.