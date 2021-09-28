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Rum lider Anastasiadis, üçlü görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Rum lider Anastasiadis, üçlü görüşmenin ardından açıklama yaptı Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, üçlü görüşmeye ilişkin, "Nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklifler sunduk. Genel Sekreter ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyor.

BİRLEŞMİŞ Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, üçlü görüşmeye ilişkin, "Nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklifler sunduk. Genel Sekreter ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyor." dedi.

Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs sorunun çözümü konusunda kendi yaklaşımlarını paylaştıklarını ve kendi pozisyonlarının BM Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu olduğunu belirten Anastasiadis, "Aynı zamanda nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklifler sunduk. BM Genel Sekreteri ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki tarafla da istişare ettikten sonra üçlü görüşmeye ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair açıklama yapacağını belirten Anastasiadis, yakın zamanda ise liderler arasında bir görüşme olmayacağını sözlerine ekledi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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