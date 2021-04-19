Ruj sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken ruj sürülür mü?

Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. Bu kapsamda merak edilen sorular arasıdna Ruj sürmek orucu bozar mı? Ruj orucu bozar mı? Oruçluyken ruj sürmek oruç bozar mı? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

İslam dininin mensubu olmak için beş şart gereklidir. Bu şartlardan birisi de oruç tutmaktır. Bir kimseye Ramazan orucunun farz olması için bazı şartlar gereklidir. Peki bu şartlar nelerdir? Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutmayabilir? Hangi durumlarda oruç tutulamaz? Ruj orucu bozar mı? Ruj sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken ruj sürmek oruç bozar mı?

RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Makyaj yapma sınıfına dahil olsa da, ruj sürmek çok belirli bir noktada bu durumdan ayrılmaktadır. Oruçlu kimselerin krem sürmesi, makyaj yapması ya da yaptırması, ruj, parlatıcı veya sürme sürmesi de orucu bozmaz. Ancak rujun, doğrudan dudaklara sürülmesinden dolayı, yalanarak veya bulaşarak ağzın içine kaçması durumunda, oruç bozulmuş kabul edilir.

AĞIZ SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.