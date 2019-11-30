'Ruhsatsız fırında üretilen ekmek, fünyesi çekilmiş el bombası'

30.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:21

ANTALYA Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, günde 1 milyon 200 bin civarında ekmek üreten kentteki 270 fırının 105'inin ruhsatsız olduğuna dikkat çekerek, bu fırınlarda üretilen ekmeğin fünyesi çekilmiş bir el bombası olduğunu belirtti.

Oda Başkanı İnce, kentte günde 1 milyon 200 bin ekmek üreten 270 fırından 105'inin ruhsatsız olduğunu açıklayarak, son 5-6 yıldır konuyla ilgili girişimlerde bulunmalarına karşın sonuç alamadıklarını söyledi. Unlu mamuller ve ekmek üretimi için gereken ruhsatın farklı olduğunu belirten İnce, "Unlu mamullerin olduğu yerde ekmek ve ekmek çeşitleri çıkarılamaz. Ruhsat almak için metrekare kriteri, fiziki konum ve şartlar var. Ekmek üretiminde 250 metrekare şartı varken unlu mamullerde ise 80-90 metrekare şartı bulunuyor. Ruhsatsız fırınlar unlu mamuller ruhsatıyla denetimsiz ekmek üretiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA