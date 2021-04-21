Ruhsar Pekcan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu görevlendirmelerle Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevden alındı. Peki, Ruhsar Pekcan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı. Bu görevlendirmelerle Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevden alındı. Gelişme sonrası Ruhsar Pekcan kimdir, merak edildi.

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1958

Kaç yaşında: 63yaşında

Nereli: Manisa

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezun olduktan sonra yüksek lisansını da burada tamamladı.

1981 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'de başladığı iş hayatına özel sektörde çeşitli görevlerle devam etti.

2005 yılında Karon Mühendislik şirketine kurucu ortak oldu. Bakanlık görevine gelene kadar bu şirketin yönetici müdürlüğünde bulundu.

Pekcan, üç dönem DEİK-Türk-Suriye İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı ve Türk-Irak ve Türk Libya İş Konseyleri yürütme kurulu üyeliğine devam etti. 9 Temmuz 2018'de Ticaret Bakanlığı'na atandı. Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kurulan yeni hükûmette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu. 21 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmıştır.