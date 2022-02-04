RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ceza

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarının tamamı için yayınlarındaki ihlaller nedeniyle ceza müeyyidesi kararı aldı.

Üst Kurul toplantısında, vatandaşlardan yoğun bildirim alan yayınlar hakkında uzmanların hazırladığı raporlar görüşüldü. Çeşitli kanallarda yayımlanan kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK, ceza uyguladı. Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan, 'Fulya ile Umudun Olsun' programı, Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı, Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var' adlı program, Star TV'nin 'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' isimli program ile ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı yer aldı. Bu kanallara yayınlarındaki ihlaller sebebiyle idari para cezası uygulandı. Yaptırımlara rağmen aynı ihlalleri yapmaya devam eden kuruluşlara yönelik müeyyidelerin ağırlaştırılacağı belirtildi.

Ayrıca Halk TV'ye 'İki Yorum' programında Levent Gültekin'in sözleri, TELE 1'e de '18 dakika' adlı programında Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildi. RTÜK ayrıca, Virgin Radyo'ya 'Mesut Süre ile Rabarba' programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel